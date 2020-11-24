الرئيس إلهام علييف: نكتب تاريخا جديدا مجيدا لشعبنا وبلادنا. هذا هو تاريخ النصر
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]
باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
"نكتب التاريخ، التاريخ الجديد. ونكتب تاريخا جديدا مجيدا لشعبنا وبلدنا. هذا هو تاريخ النصر. بعد ذلك، يجب أولاً وقبل كل شيء ضمان عودة مواطنينا إلى الأراضي المحررة. يجب علينا حشد كل قواتنا. ويجب علينا حشد كل مواردنا المادية من أجل عودة مواطنينا قريباً إلى أراضيهم الأصلية".
افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب بمناسبة تحرير محافظة اغدام من وطأة الاحتلال الارميني في 20 نوفمبر.
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