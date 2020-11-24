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    سياسة


    إرنا تنشر مقالا عن زيارة الرئيس إلهام علييف الى مدينة أغدام المحررة

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١٨]

    طهران، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) مقالا عن زيارة الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا إلى محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرمني.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه كتب في المقال عن زيارة الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا الى المسجد في أغدام. ونُقل عن رئيس الدولة قوله: " اولائك الذين يبررون الإساءة الى المقدسات الاسلامية ليس لهم الحق في انتقادنا".

    يذكر أن الرئيس إلهام علييف صرح أنه سيتم ترميم المعابد المسيحية في الأراضي المحررة الى جانب ترميم المساجد.

    يشار إلى أن مدينة أغدام الأذربيجانية احتلت من قبل أرمينيا في عام 1993 ولكن تم تحريرها من قبل الجيش الأذربيجاني في نوفمبر من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :إرنا تنشر مقالا عن زيارة الرئيس إلهام علييف الى مدينة أغدام المحررة
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