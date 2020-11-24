سحب قرعة كأس أذربيجان لكرة القدم للموسم الجديد

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

جرى 24 نوفمبر اليوم حفل سحب قرعة كأس أذربيجان لكرة القدم لدى مقر الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في باكو للموسم الجديد 2020/2021م.

أفادت أذرتاج أن 12 ناديا تخوض النضال بدء من مرحلة ثمن النهائي وابتداء من مرحلة ربع النهائي تنظم المباريات على نظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات مرحلة ثمن النهائي في 24 ديسمبر بين أزواج صبائل – زاقاتالا وتوران طاووس – غابالا وصباح – كبز وقراداغ لوكبانات – زيرة.

وتنظم مباريات مرحلة ربع النهائي يومي 1-2 فبراير و6-7 فبراير عام 2021م.

وكشفت القرعة أن غالب زوج صبائل – زاقاتالا يلقى سومغايت وغالب زوج توران طاووس – غابالا يلتقي قراباغ وغالب زوج صباح – كبز ينافس كشلة فيما ينتظر نفطجي غالب زوج قراداغ لوكباتان – زيرة.