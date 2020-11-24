مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا

إسطنبول، 24 نوفمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

أفادت أذرتاج عن بيان الديوان الرئاسي التركي أن الرئيسين بحثا زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وتطورات قراباغ وسورية وليبيا.

واعرب الرئيس اردوغان خلال المكالمة الهاتفية عن انتظارهم بدء فعالية مركز مشترك تقيمه تركيا مع روسيا في أقرب وقت ممكن للمتابعة والمراقبة ضمن الخطوات المتخذة الرامية الى حل المشكلة في قراباغ واحلال السلام المستدام في المنطقة.

وابلغ الرئيس التركي أن استعادة أراضي أذربيجان استعادة كاملة تحظى بموقف حساس منها مشددا على انه لا يجوز أن يسمح لأرمينيا خلال هذه الفترة بتعقيدها حلا مستداما وإفلاتها عن التزاماتها بالاتفاقية. واضاف انه من غير الممكن أن تفهم مواقف انتقادية تتخذها المندبتان المشاركتان الأخريين في رئاسة مجموعة منسك من جهود الصلح.