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    سياسة


    وحدات الجيش الاذربيجاني تدخل محافظة كالبجار

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٠١:٣٠]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    دخلت وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كلبجار في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني قد استكمل اعمال الهندسة لتسهيل حركة وحداتنا ويتم تطهير الطرق الجبلية الوعرة من الألغام لتأمين تحركات الجيش.

    ستنشر مقاطع فيديو وصور على مدار اليوم.

    AZERTAG.AZ :وحدات الجيش الاذربيجاني تدخل محافظة كالبجار
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