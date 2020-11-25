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    اقتصاد


    انعقاد "ملتقى مدينة باكو الافتراضي"

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٠١:٢٢]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    سينعقد في 25 نوفمبر ملتقى Online Baku City Forum في اطار "كاسبيان اينيرجي كولوب".

    افادت وكالة أذرتاج ان الملتقى الافتراضي تشارك فيه ممثلو لجنة الإعمار والمدن والسلطة التنفيذية لمدينة باكو و وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والادارة العامة لشرطة باكو.

    ستناقش في الملتقى مسائل واقتراحات متعلقة بالنقل والبنية التحتية في مدينة باكو.

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