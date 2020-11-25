جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

تنطلق الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 28 نوفمبر وتشمل على يومين.

أفادت أذرتاج عن ادارة دوريات كرة القدم أن افتتاحية الجولة تنطلق في ملعب كابتال بنك أرينا حيث يضيف سومغايت خصمه غابالا فيما يحل زيرة باكو ضيفا على نفطجي باكو مساء نفس اليوم في مباراة تنظم على ملعب بائل أرينا في العاصمة.

وفي اليوم التالي 29 نوفمبر تختتم الجولة الحادية عشرة بمباراتين تنظمان بين كشلة باكو وصباح باكو على ملعب أي اس كا ارينا في العاصمة وبين صبائل باكو وقراباغ أغدام مساء اليوم على ملعب أسكو أرينا في باكو.

يذكر أن قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة ويليه زيرة بنفس الرصيد ونفطجي ثالثا برصيد 17 نقطة. ويبتع الثلاثة الاولى سومغايت رابعا 15 نقطة وكشلة خامسا 12 نقطة وصباح سادسا 9 نقاط وصبائل سابعا 9 نقاط وغابالا ثامنا أخيرا 8 نقاط.