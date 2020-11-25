وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار
AzerTAg.az
٢٥.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]
باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات جيشنا محافظة كالبجار.
تقدم أذرتاج مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فيما يلي:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16062837483249547759.mp4
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