باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات جيشنا محافظة كالبجار. تقدم أذرتاج مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فيما يلي: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16062837483249547759.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار

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