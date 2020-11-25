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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات جيشنا محافظة كالبجار.

    تقدم أذرتاج مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فيما يلي:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16062837483249547759.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار
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    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار