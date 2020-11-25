507 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم

موسكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 23 ألفا و675 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2162503 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 25748 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1660419 شخص.

وتم تسجيل 37538 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الخامسة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وفرنسا.