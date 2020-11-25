باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) دخلت وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كلبجار في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني. نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو جديد عن دخول وحداتنا محافظة كالبجار من اتجاه داشكسن. تقدم أذرتاج مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فيما يلي: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1606305369995154401.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحداتنا محافظة كالبجار

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