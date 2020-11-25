أذربيجان: تسجيل 3469 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1229 حالة شفاء ووفاة 30 شخصا

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أصيب 3469 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1229 شخص من هذا المرض وتوفي 30 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 102 ألف و396 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 66 الفا و963 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1224 مريض ويستمر علاج 34209 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و646 ألف و654 فحص طبي.