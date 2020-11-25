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    سياسة


    من اللبنانيين خريجي جامعات اذربيجان

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]

    فخامة رئيس جمهورية أذربيجان

    السيد إلهام علييف المحترم

    باسم الاطباء والمهندسين خريجي جامعات جمهورية اذربيجان نتقدم منكم ومن خلالكم الى الشعب الاذربيجاني بالتهنئة بهذا النصر التاريخي والعظيم الذي أدى الى تحرير الاراضي الاذربيجانية من نير الاحتلال الارميني.

    إن الجدية والمثابرة التي تتميزون بها وتضحيات جنود وضباط الجيش الاذربيجاني البطل، ووقوف الشعب الاذربيجاني خلف قيادتكم الحكيمة من اجل تحرير ناغورني كاراباخ، ادى الى هذا النصر العظيم.

    نحن اللبنانيون خريجو المعاهد والجامعات الاذربيجانية، يسعدنا ان نتقدم باجمل عبارات التهاني الصادقة والقلبية على هذا الانجاز العظيم، ونسأل الله دوام التقدم والرفعة لكم ولشعب أذربيجان العظيم.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

    الأطباء والمهندسين اللبنانيين خريجي جامعات أذربيجان المنسق الدكتور المهندس اكرم ترحيني

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