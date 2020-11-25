فلوريان زينغستشميد": أذربيجان غنية بالطبيعة الجميلة والمناخ والمواد الغذائية المحلية الطبيعية لـ Slow Food

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

يعتبر الطعام البطئ (Slou food) تجربة جديدة في السياحة العالمية. وقد يكتسب بالفعل الوزن الخاص لهذا المجال. تهتم أذربيجان أيضاً بتطوير الطعام البطئ كوجهة جديدة في السياحة.

تفيد أذرتاج أن البيان في هذا الصدد صدر من فلوريان زينغستشميد (Florian Zenqstşmid)، المدير العام التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني في اجتماع عبر الإنترنت في 24 نوفمبر حول "كل تجربة للتذوق يمكن أن تكون تجربة سياحية فريدة".

عقد هذا الاجتماع بتنظيم كل من أمانة الشراكة الجبلية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (UNFAO Mountain Partnership Secretary) ومنظمة Slow Food وإدارة السياحة الفلبينية.

قال المدير العام التنفيذي في كلمته الملقاة في ورشة العمل الافتراضية المكرسة لموضوع "الطعام البطيء كنموذج سياحة تذوق الطعام المستدام للوجهات السياحية: "إن أذربيجان تتمتع بطبيعة جميلة ومناخ مناسب وغنية بالأغذية المحلية الطبيعية للاعتراف بها في مجال "الطعام البطئ".

تحدث فلوريان زينغستشميد أيضاً عن عدد من المشاريع لتنمية السياحة المستدامة في أذربيجان وتشكيل البلاد كوجهة "الطعام البطئ".

أبلغ المدير العام التنفيذي فلوريان زينغستشميد في إطار الورشة المشاركين عن مشروع COVCHEG Slow Food . أشار فلوريان زينغستشميد إلى أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقييم التراث المحلي في فن الطهي والتراث الثقافي واستعادة وتطوير الوضع الاقتصادي للمجتمعات الريفية الأذربيجانية.

كما أبلغ المدير العام التنفيذي عن المنتجات السياحية التي يروج لها مكتب السياحة الأذربيجاني والسياحة المستدامة والنقية من الناحية البيئة في البلاد والمبادئ الرئيسية وهيكل نموذج سياحة "الطعام البطئ"، بالإضافة إلى مزايا الوجهة والسياحة وشبكات "الطعام البطئ".

حضر الندوة الافتراضية أكثر من 40 مشاركاً من الفلبين وإيطاليا وأذربيجان.