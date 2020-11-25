أنار كريموف يعقد لقاءً افتراضياً مع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

التقى النائب الأول لوزير الثقافة والقائم بأعمال الوزير، أنار كريموف عبر الإنترنت مع ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC).

وأبلغت الوزارة أذرتاج أنه في الاجتماع أجريت المناقشات حول الأضرار التي لحقت بالآثار الثقافية الأذربيجانية نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان، وكذلك مبادرة "مسار باكو" للرئيس إلهام علييف وتنظيم المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات في عام 2021، فضلا عن مشاركة أذربيجان في الساحة الدولية، وكذلك مساهمة أذربيجان في الحوارات بين الثقافات والأديان على النطاق الدولي.

وقد أطلع أنار كريموف الممثل السامي على الحالة المؤسفة للآثار التاريخية والثقافية والبنية التحتية الثقافية في الأراضي المحتلة في حينها والمحررة حالياً لأذربيجان نتيجة لسياسة أرمينيا العدوانية على مدى الثلاثين عاماً ماضية، فضلاً عن مبادرات السلام والحوار في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن UNOAC شريك في عملية باكو والمنتدى العالمي للحوار بين الثقافات منذ عام 2010. كما أشار إلى أن المنتدى العالمي السابع لUNOAC عقد في باكو في عام 2016 على مستوى عالٍ. وأشاد ميغيل أنخيل موراتينوس بالتعاون مع أذربيجان في مجال الحوار بين الثقافات والأديان وأعرب عن اهتمامه بتنفيذ مشاريع مشتركة في هذا المجال.

وفي إشارة إلى تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفتها الهيئة المسئولة عن تنفيذ "خطة العمل لحماية المعالم الدينية" من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وقال أنار كريموف إن أذربيجان مستعدة للتعاون مع المنظمة لحماية جميع أماكن العبادة بغض النظر عن انتمائها.

وأشار ميغيل أنخيل موراتينوس إلى أن حماية المعالم الدينية من أولويات المنظمة وأشاد بالتعاون مع أذربيجان في هذا المجال مؤكداً على أهمية تنفيذ مشاريع محددة.

في الختام، اتفق الطرفان على تنفيذ مبادرات ومشاريع لتطوير العلاقات بين الثقافات والأديان في المنطقة وتقديم هذه المشاريع كنموذج جيد في المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات.