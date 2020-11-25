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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يوجه باعادة انشاء السكة الحديد إلى ناختشيفان

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٥‎]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    ستتم اعادة انشاء السكك الحديدية أيضاً. صدرت بالفعل تعليمات أولية لإعادة انشاء خط السكة الحديد إلى جمهورية ناختشفان الذاتية الحكم. وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات عملية لإصلاح خط السكك الحديدية بردعه - أغدام. هذا الطريق ضروري لإعمار مقاطعة أغدام وراحة الناس الذين سيعيشون هناك في المستقبل. وهذا يعني أن كل هذا العمل سيتم تنفيذه بطريقة مخططة وسيتم إبلاغ مواطني أذربيجان بانتظام بالعمل الذي يتعين القيام به.

    تفيد أذتاج أن الرئيس إلهام علييف أبلغ الشعب عن هذا في خطابه الموجه للشعب عند حديثه عن الأعمال اتي يتعين القيام بها لترميم السكك الحديدية.

    قال رئيس الجمهورية: "يجب أن نفعل كل شيء بطريقة مخططة. أود أن أقول مرة أخرى ، أولاً وقبل كل شيء، سيتم إحصاء كل الضرر بمشاركة خبراء دوليين. ثم سترفع الدعاوى القضائية. ثم تتم إعادة إعمار مدننا وقرانا على أساس المخطط العام والتدابير اللازمة المتعلقة بالزراعة ومشاريع البنية التحتية الأخرى والمياه والكهرباء. الطرق بعد ذلك. عندما طردنا العدو من شوشا قام العدو بتدمير خط المياه المؤدي إلى المدينة. لا يوجد ماء الآن في شوشا. هذا هو طبيعة العدو".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يوجه باعادة انشاء السكة الحديد إلى ناختشيفان
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