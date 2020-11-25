وزير الخارجية الايراني يهنئ نظيره الاذربيجاني بمناسبة تحرير كالبجار من الاحتلال

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

جرى اليوم لقاء مرئي بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والايراني محمد جواد ظريف.

افادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف اعرب في اللقاء عن ارتياحه من التعاون المفيد بين البلدين.

قال الوزير ان هذا اللقاء يصادف في يوم دخول الجيش الاذربيجاني الى كالبجار. اعرب عن شكره للجانب الايراني على الدعم لوحدة اراضي جمهورية اذربيجان وسيادتها والتصريحات التي أدلى بها بهذا الشأن.

قال جيهون بايراموف ان حدود بين اذربيجان وايران قد اعيدت. واضاف ان تحرير الاراضي الاذربيجانية يخلق فرصا وآفاقا جديدة للتعاون الواسع مع ايران.

من جانبه نقل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تبريكاته بمناسبة تحرير الاراضي الاذربيجانية من الاحتلال ودخول وحدات الجيش الاذربيجاني الى كالبجار. واعلن ان بلاده مستعدة للمساعدة للتوصل الى تقدم في حل النزاع.

أكد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون في اطار اللجنة الحكومية الاذربيجانية والايرانية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والانسانية. كما شددا على ضرورة مواصلة التعاون بين اذربيجان وايران على الصعيد الثنائي ومن خلال الصيغ الاقليمية المتعدد الجوانب.

كذلك ناقش الوزيران في اللقاء المسائل المتعلقة بممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب" وعدد من المشاريع على نهر آراز الحدودي وغيرها من المسائل.