  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    وفاة لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا

    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٣]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    توفي لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاماً إثر سكتة قلبية مفاجئة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جريدة "Clarin" أن مارادونا عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وأصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

    AZERTAG.AZ :وفاة لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٠١:٣٣]
    جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٧]
    سحب قرعة كأس أذربيجان لكرة القدم للموسم الجديد
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٠١:١١]
    نفطجي يرجع من غابالا بثلاثة نقاط
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
    كشلة يخسر أمام زيرة
    وفاة لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا