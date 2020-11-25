وفاة لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

توفي لاعب كرة القدم الشهير دييغو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاماً إثر سكتة قلبية مفاجئة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جريدة "Clarin" أن مارادونا عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وأصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.