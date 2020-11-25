الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا دولة إرهابية وهناك دلائل كثيرة على هذا الإرهاب

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

يأخذ العديد من أنهارنا الكبيرة منبعها في مقاطعة كلباجار. أكبرها نهر ترتار الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر. هناك نهري بازارشاي وخاتشين شاي الذان يبلغ طولهما حوالي 200 كيلومتر. هذه الأنهار تغذي مساحة كبيرة. لكن العدو اللعين حرمنا من هذه الفرص. لأن نهر ترتار يتم تصريفه في خزان سرسنك الذي بني في السبعينيات بمبادرة من الزعيم العظيم حيدر علييف. تم بناء خزان سرسنك لتوفير الري في 6-7 مقاطعات في منطقة آران في قره باغ.

تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف بين هذه الحقائق في خطابه الموجه الى الشعب متحدثا عن الإرهاب البيئي الذي ترتكبها أرمينيا ضد أذربيجان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أغدام وكورانبوي ويفلاخ وبردعه وترتار وغيرها من المقاطعات كانت تستخدم خزان سرسنك وقال: "قطع العدو اللعين مياهنا. قطع الماء في الصيف وفتحها في الشتاء لتغمر كل الأراضي. كان هناك إرهاب بيئي ضدنا. أرمينيا دولة إرهابية وهناك دلائل كثيرة على هذا الإرهاب. هناك دلائل على تدمير آثارنا التاريخية وإبادة جماعية ضد السكان المدنيين وإبادة أشجار الغابات وتحويل مجرى الأنهار وغيرها من الدلائل. كما ترون، مياه نهر ترتار التي بدأت من كلباجار، يتم تخزينها في خزان سرسنك ثم في خزان سوغوفوشان، مما كانت تلبي مطالب المحتلين في الحين ولم نحصل على الماء. بعد أن حررنا منطقة سوغوفوشان، بدأت بالفعل إمدادات المياه ومن المخطط توفير المياه لـ 100 ألف هكتار