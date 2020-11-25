إزالة أضرار القصف الأرميني بمرافق الغاز الطبيعي بقصبة شيخ أرخ في تارتار المنكوبة

شيخ أرخ، تارتار، 25 نوفمبر، أذرتاج

قالت أذري غاز إنها باشرت إزالة أضرار القصف الأرميني بمرافق الغاز الطبيعي بقصبة شيخ أرخ في مقاطعة تارتار المنكوبة خلال الحرب الوطنية.

أفادت أذرتاج عن بيان اذري غاز أن فرق الترميم والاصلاح أوفدت الى القصبة وأخذت في إزالة العواقب.

يذكر أن إمداد الغاز الطبيعي الى 1172 مشترك لدى 34 مبنى سكني بقصبة شيخ أرخ موقوف مؤقتا. وقد سبق أن أصلحت الشركة خطوط امداد الغاز الطبيعي المنكوبة في أغدام وأغجابدي وبردعه وبيلقان وفضولي ولا مشكلة فيهن حاليا.