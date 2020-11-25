احصاءات نخجوان تكشف عن حجم إنتاج الناتج المحلي الاجمالي خلال العشرة أشهر

نخجوان، 25 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيئة إحصاء نخجوان إن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالجمهورية ذات الحكم الذاتي بلغت مليارين و292 مليون و937 ألف مانات خلال فترة يناير – اكتوبر عام 2020م الحالي وذلك اكثر بنسبة 9ر0 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان احصاءات جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية أن حجم الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد ازداد بنسبة 9ر1 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2019م السابق ليصل الى 2ر4978 مانات.