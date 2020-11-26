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    سياسة


    سكان باكو يحتفلون تحرير كلبجار من الاحتلال الأرميني بمسيرة سيارات – صور

    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٤٤]

    باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

    نظمت مسيرة سيارات في مدينة باكو عقب تبشير القائد الاعلى المظفر الرئيس إلهام علييف في 25 نوفمبر بتحرير كلبجار من الاحتلال. وانطلقت المسيرة من أمام مركز حيدر علييف نحو مقابر الشهداء.

    وكانت السيارات مزينة بأعلام أذربيجان وتركيا وروسيا. وكان مشاركون يرددون هتافات "كلبجار حرة" و" عاش القائد الاعلى" و"عاش جيش أذربيجان" و"قراباغ هي أذربيجان".

    ونظمت مسيرة سيارات ثانية من أمام المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 20 بحي ياسامال نحو مقابر الشهداء ومنها الى ميدان أذنفط عند كورنيش بحر الخزر. وزار مشاركون مقابر الشهداء واحيوا ذكرى شهداء الواجب والوطن الغالي.

    AZERTAG.AZ :سكان باكو يحتفلون تحرير كلبجار من الاحتلال الأرميني بمسيرة سيارات – صور
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