أستاذ الشطرنج الأذربيجاني يتأهل لربع نهائي سكيلينغ اوبن

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

تأهل استاذ الشطرنج الأذربيجاني تيمور رجبوف لمرحلة ربع النهائي في مسابقة سكيلينغ اوبن.

أفادت أذرتاج أن الاستاذ رجبوف بدأ منافسات اليوم الثالث من مسابقة السريع أمام الروسي كارياكين وتغلب عليه. ثم تعادل رجبوف مع كل من ناكامورا الامريكي وليام الفيتنامي وقويراتي الهندي وسو الامريكي ليصل رصيده الى 8 نقاط ما ضمنه له المركز السادس والتأهل لمرحلة التصفيات النهائية.

يذكر أن المسابقة التي يشارك فيها 16 منافسا تأهل نصفهم الى المرحلة النهائية وسيتنافس رجبوف فيها مع كارلسن النرويجي وناكامورا وسو الامريكيين ونيبومنياشي الروسي وارونيان الأرميني الذي قد تغلب عليه ولاغراف الفرنسي وجيري الندرلندي.