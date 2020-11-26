وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحداتنا محافظة كالبجار

مساعد الرئيس: ليس هذا القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلا قطعة من الورق العادي بالنسبة لأذربيجان

خطوة مجلس الشيوخ الاستفزازية هذه مظهر من مظاهر التعصب الأرميني التقليدية للدوائر السياسية الفرنسية