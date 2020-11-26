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    وزير الخارجية التركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يناقشان قضية قاراباغ

    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٥‎]

    أنقرة، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية قضية قاراباغ والوضع الحالي في شرق المتوسط وأفغانستان.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية التركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يناقشان قضية قاراباغ
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