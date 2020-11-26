محادثة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإندونيسيا

اكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإندونيسيا جيهون بايراموف وريتنو مارسودي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين ناقشا الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك وشددا على أهمية تنفيذ البيان الثلاثي الموقع بشأن وقف إطلاق النار الكامل ووقف العمليات العسكرية. وأكد الطرفان على أهمية البيان المشترك من حيث ضمان السلام الدائم والتنمية في المنطقة.

كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا الآراء حول توسيع التعاون داخل المنظمات الدولية.