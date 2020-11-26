أذربيجان: تسجيل 3705 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1609 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 3705 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1609 شخص من هذا المرض وتوفي 32 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 106 ألف و101 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 68 الفا و572 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1256 مريض ويستمر علاج 36273 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و665 ألف و832 فحص طبي.