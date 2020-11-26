حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 21 مليار دولار

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغت قيمة العمليات التجارية في أذربيجان في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام 21 مليار و1.3 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن 8 مليارات و767.3 مليون دولار من العمليات التجارية انخفضت للواردات و12 مليار و234 مليون دولار للصادرات.