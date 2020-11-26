أذربيجان تصدر 8.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى تركيا

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 753 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال شهر سبتمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم الغاز الأذربيجاني المصدر إلى تركيا انخفض 233 مليون متر مكعب خلال شهر أغسطس. احتلت أذربيجان المرتبة الثانية في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركي. أما روسيا فأكبر مصدر للغاز الطبيعي في تركيا (1.85 مليار متر مكعب).

استوردت تركيا 8 مليارات و275 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني في أشهر يناير - سبتمبر للعام الجاري. بلغ حجم واردات الغاز الأذربيجاني 9 مليارات و593 مليون متر مكعب خلال العام الماضي.

يذكر أن أذربيجان صدرت 32.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام الماضي. وينقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو – تبليسي - أرضروم) وخط أنابيب "تاناب".

وتنقسم اسهم شركة خط أنابيب جنوب القوقاز موزعة على شركات "بي بي" 28.8 في المائة و"AzSCP" 10 في المائة و"ممر الغاز الجنوبي" 6.7 في المائة و"بتروناس" 15.5 في المائة و"لوك أويل" 10 في المائة و"نيكو" 10 في المائة و"تباو" 19 في المائة.

يجب الذكر أن ممر الغاز الجنوبي المؤلف من خطوط أنابيب جنوب القوقاز للغاز وأنابيب الغاز العابرة للأناضول (تاناب) وأنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي (تاب) يوصف بأكبر مجموعة من سلسلة خطوط أنابيب الغاز التي يتم تطويرها عبر العالم حاليا. وسينقل هذا الممر البالغ طوله 3500 كم غاز أذربيجان من حقل "شاه دنيز 2" إلى أوروبا عبورا من خلال أراضي جورجيا وتركيا ومن المخطط في المرحلة الابتدائية نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا.

قد استكملت الأعمال لبدء نقل الغاز الطبيعي الأولي الى تركيا ضمن مشروع تاناب. وبدأ نقل أول غاز تجاري الى تركيا في "شاه دنيز 2) من 30 يونيو.