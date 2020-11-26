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    سياسة


    بحث سبل تطوير التعاون بين اذربيجان وافغانستان

    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية في 25 نوفمبر بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الافغاني محمد حنيف اتمار.

    افادت وكالة أذرتاج ان الوزيرين ناقشا الاوضاع الاخيرة في المنطقة مع الاشارة الى اهمية تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر. كما أكد الجانبان على اهمية الاتفاق من حيث توفير السلام والامن والرفاه المستدام في المنطقة.

    كذلك اشار الوزيران بارتياح الى مستوى تطور التعاون الثنائي بين البلدين مع بحث سبل توسيعه في المستويات المتعددة الجوانب.

    كذلك اجري الجانبان تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

     

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    بحث سبل تطوير التعاون بين اذربيجان وافغانستان