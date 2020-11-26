باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) انتهت الجولة الخامسة الافتراضية من الألعاب البارالمبية بتنظيم الاتحاد الدولي للشطرنج. افادت وكالة أذرتاج ان مباراة فريقنا مع كازاخستان في الجولة الخامسة انتهت بحساب 2:2. وفقا لنتائج الجولات السابقة، احتل فريقنا المرتبة الـ27 برصيد 5 نقاط. فاز لاعبو الشطرنج في الجولات السابقة على فريقي منغوليا وكوستاريكا وتغلبوا أمام الهند وتشيلي. تتكون المسابقة من سبع جولات وعقدت وفقا لنظام السويسري.

AZERTAG.AZ : لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يتعادل مع كازاخستان

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