لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يتعادل مع كازاخستان
AzerTAg.az
٢٦.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
انتهت الجولة الخامسة الافتراضية من الألعاب البارالمبية بتنظيم الاتحاد الدولي للشطرنج.
افادت وكالة أذرتاج ان مباراة فريقنا مع كازاخستان في الجولة الخامسة انتهت بحساب 2:2. وفقا لنتائج الجولات السابقة، احتل فريقنا المرتبة الـ27 برصيد 5 نقاط. فاز لاعبو الشطرنج في الجولات السابقة على فريقي منغوليا وكوستاريكا وتغلبوا أمام الهند وتشيلي.
تتكون المسابقة من سبع جولات وعقدت وفقا لنظام السويسري.
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