إحصاءات نخجوان تكشف عن مؤشرات المنتجات الزراعية خلال 2020م

نخجوان، 26 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيئة إحصاءات نخجوان إن قيمة المنتجات الزراعية في الجمهورية الذاتية الحكم خلال فترة يناير – اكتوبر عام 2020م بلغت 431 مليون و390 الف و100 مانات مشيرة الى أن هذا اكثر بنسبة 2ر4 في المائة قياسا الى معدلات الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة إحصاءات جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي أن حجم انتاج اللحم الحي خلال الفترة المذكورة كان 20 الفا و839 طن واللبن 79 الفا و649 طن مشيرة الى أن انتاج اللحم ازداد بنسبة 9ر1 في المائة واللبن بنسبة 6ر1 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2019م السابق.