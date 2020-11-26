خلوصي اكار: فرنسا جزء من المشكلة في قره باغ

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار باريس الرسمية، على خلفية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال ما اسماه بجمهورية قره باغ.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، تعليقا على القرار المذكور: "أثبتت فرنسا مرة أخرى أنها جزء من المشكلة وليس الحل في قره باغ".

لفت الوزير إلى أنه يتعين على فرنسا بصفتها الرئيس المشارك في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تلتزم الحياد، وأضاف: "لكنها لا تفعل ذلك. قرار مجلس الشيوخ الفرنسي يمثل مؤشرا واضحا يسلط الضوء على أسباب عدم إحراز تقدم في تسوية نزاع قره باغ تحت إشراف مجموعة مينسك على مدى ثلاثة عقود".