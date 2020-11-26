إحصاءات نخجوان تكشف عن حجم الاموال المحولة الى الرأسمال الثابت

نخجوان، 26 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيئة إحصاءات نخجوان إن حجم الأموال المحولة الى الرأسمال الثابت خلال فترة يناير – اكتوبر عام 2020م الحالي ضمن الاستثمارات من جميع الموارد المالية بلغ 859 مليون و181 ألف مانات وذلك اكثر بنسبة واحدة من مؤشر العام السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة إحصاءات جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي أن 810 مليون و742 الف و300 مانات او 4ر94 في المائة من الأموال المحولة الى الرأسمال الثابت جاءت من حصة أعمال البناء والانشاء.