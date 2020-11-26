أول بيت تجاري لتركيا يفتتح في أذربيجان

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) عقد اجتماع افتراضي للجمعية العامة الثانية لغرفة التجارة والصناعة التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الوطني الأذربيجاني لمنظمات رجال الأعمال (أرباب العمل) انه نوقش في الاجتماع 12 قضية على جدول الأعمال ومن جملتها إنشاء بيوت تجارية تركية ومنتديات أعمال وعقد اجتماعات B2B وتنظيم المنظمة في الماضي وقضايا أخرى.

هنأ رئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا وغرفة التجارة والصناعة التركية رفعت هيسارجيكلي أوغلو شعب أذربيجان وجميع العالم التركي بمناسبة انتصار الجيش الاذربيجاني المجيد تحت قيادة القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف. أكد هيسارجيكلي أوغلو متحدثا عن اجتماع رؤساء الغرف في باكو في 2 نوفمبر أنه قد بدأ تنفيذ القرارات المتخذة في أذربيجان.

قال: "أنتظر مشاريعكم ونحن جميعًا في منتصف طريق الحرير التاريخي ويجب أن نستخدم هذا الممر بنشاط. اريد ان اقول اننا قررنا افتتاح اول بيت تجاري تركي في اذربيجان".

وهنأ الامين العام للمجلس التركي بغداد عمرييف أذربيجان بمناسبة النصر الكبير وذكر بارتياح كبير استقبال الوفد من قبل الرئيس إلهام علييف أثناء الاجتماع المنعقد في باكو في 2 نوفمبر. ودعا المنظمات الأعضاء إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وإمكانات بلدانهم على منصة مشتركة. وتقدم الأمين العام بمقترحات لتكثيف أنشطة المنظمة في مختلف المجالات لدعم النساء ورجال الأعمال الشباب.

وشارك في الاجتماع رئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية لاسزلو باراج ورئيس غرفة التجارة والصناعة القيرغيزية مارات شارشكييف والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية إسلام جاسموف ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكازاخستانية أيان يرينوف.

وفي الختام، أعلن المجلس عن قراره بعقد منتدى الأعمال التركي الثالث الذي تنظمه قيرغيزستان العام المقبل ومنتدى الأعمال التركي المجري الذي تنظمه المجر واجتماعات B2B العام المقبل.