موضوع استعادة وحدة أراضي أذربيجان وفقاً للقانون الدولي نوقش في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

عقد الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية (ICAPP) عبر الاتصال المرئي في 25 نوفمبر.

أبلغ المكتب الصحفي لحزب أذربيجان الجديدة أذرتاج أن الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية خوسيه دي فينيس قال في حديثه في افتتاح الاجتماع إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العشرين للمنظمة. وأشار إلى أن المنظمة التي تأسست قبل 20 عاماً بمشاركة 40 حزبا سياسيا تضم اليوم أكثر من 300 حزب سياسي من أكثر من 50 دولة. لقد تمكنا من توحيد الأحزاب الحاكمة والمعارضة في هذا التنظيم الذي يضم أيديولوجيات مختلفة. إن هدف منظمتنا هو خدمة السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا، وكذلك العالم ".

أشار نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ونائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة - السكرتير التنفيذي علي أحمدوف المشارك في المناقشات إلى ان ارمينيا كانت قد واصلت احتلال 20 % من أراضي أذربيجان لمدة 30 عامًا: "اعتقدنا أن القانون الدولي سيكون سارياً لمدة 30 عاماً ولذا انتظرنا. ولكن هذا لم يحدث. في أعقاب استفزازات أرمينيا المتكررة للإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال شنت أذربيجان عمليات عسكرية لاستعادة وحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي. نتيجة لذلك، تم تحرير أراضينا في غضون 44 يوماً. هذا يعني استعادة العدالة. وأعتقد أن المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية يمكنه اتخاذ خطوات لدعم المبادرة بشأن الحاجة إلى تطبيق أكثر جدية ومنهجية لمبادئ القانون الدولي ".