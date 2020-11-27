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    سياسة


    أذربيجان تستدعي سفير فرنسا وتسلم مذكرة احتجاج

    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥‎٢]

    باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

    استدعي سفير فرنسا في باكو زكاري غروس الى وزارة الخارجية الأذربيجانية في 26 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية بشأن تبني قرار "في ضرورة الاعتراف بجمهورية قراباغ الجبلية" من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي في 25 نوفمبر سلمت الى السفير الفرنسي غروس في لقاء منعقد معه.

    واستلفت دقة السفير غروس الى احتجاج شديد اللهجة بشأن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الذي يضاد لمعايير القانون الدولي ومبادئه ونظام منظمة الامم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن الدولي.

    وابلغ سفير فرنسا غروس انه يبلغ اهتمام باريس الرسمية موقف وزارة الخارجية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستدعي سفير فرنسا وتسلم مذكرة احتجاج
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