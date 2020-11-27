احصاءات نخجوان تكشف عن تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات خلال 2020م

نخجوان، 27 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيأة الاحصاءات النخجوانية إن تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات في الجمهورية الذاتية الحكم خلال فترة يناير – اكتوبر عام 2020م بلغت 47 مليونا و323 ألف مانات وذلك اكثر بنسبة 4ر4 في المائة قياسا الى قيمة الخدمات في الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة إحصاءات جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي أن قيمة خدمات الاتصالات المتنقلة خلال هذه الفترة بلغت 37 مليونا و582 ألف و100 مانات وازدادت بنسبة 5ر1 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام السابق.