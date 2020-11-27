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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيطاليا

    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية في 26 نوفمبر بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتعاون العالمي الإيطالي لويجي دي مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين ناقشا الوضع الراهن في المنطقة، شددا على أهمية تنفيذ البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر بشأن وقف إطلاق النار الكامل ووقف العمليات القتالية وعلى أهمية البيان المشترك من حيث ضمان السلام الدائم والتنمية في المنطقة.

    كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين. وناقشا فرص توسيع التعاون في صيغ متعددة الأطراف. ناقش الطرفان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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