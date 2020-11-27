ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4780 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 123 ألف و470 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1161 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 102 الف و270 مصاب من الوباء.