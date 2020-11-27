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    اقتصاد


    انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت البلاد 168.2 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال 10 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 287.3 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 336.4 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 187.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

     

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