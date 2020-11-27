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    أذربيجان: تسجيل 3712 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1359 حالة شفاء ووفاة 35 شخصا

    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أصيب 3712 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1359 شخص من هذا المرض وتوفي 35 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 109 ألف و813 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 69 الفا و931 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1291 مريض ويستمر علاج 38591 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و682 ألف و234 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3712 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1359 حالة شفاء ووفاة 35 شخصا
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