باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو بلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1606547320404155916.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لبلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده