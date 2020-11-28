  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مقطع فيديو لبلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]

    باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو بلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1606547320404155916.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لبلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [١١:٢٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحداتنا محافظة كالبجار
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحداتنا محافظة كالبجار
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٨]
    مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو جديد عن دخول وحدات الجيش الاذربيجاني محافظة كالبجار
    مقطع فيديو لبلدة إيستيسو بمحافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)