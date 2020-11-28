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    ممثلو السلك الدبلوماسي يشاهدون ميدانيا جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في تارتار

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]

    تارتار، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تعرف ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان ورؤساء بعثات المنظمات الدولية في بلدنا على جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في محافظة تارتار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الدبلوماسيين شاهدوا بقايا صواريخ أطلقها العدو على تارتار.

    أبلغ بأن القوات المسلحة الأرمينية قصفت بشكل مكثف على بلدات وقرى محافظة تارتار ومركزها ومراكز البنية التحتية المدنية.

    قال مساعد الرئيس ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف إن تارتار كانت إحدى المدن الأذربيجانية التي تعرضت لإطلاق النار من القوات المسلحة الأرمينية خلال العمليات العسكرية. وسقط أكثر من 2300-2400 قذيفة على مدينة تارتار كل يوم. تعرضت مدينة تارتار لقصف متعمد من قبل القوات المسلحة الأرمينية. ونتيجة لذلك، قُتل وجُرح العديد من المدنيين. لهذا الغرض، استخدمت القوات المسلحة الأرمينية جميع أنواع المدفعية، بما في ذلك صواريخ عنقودية "سميرتش".

    AZERTAG.AZ :ممثلو السلك الدبلوماسي يشاهدون ميدانيا جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في تارتار
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    ممثلو السلك الدبلوماسي يشاهدون ميدانيا جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في تارتار ممثلو السلك الدبلوماسي يشاهدون ميدانيا جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا في تارتار