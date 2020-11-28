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    ارتفاع حالة اصابة بكورونا في إيران الى أكثر من 13 الف

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]

    طهران، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و402 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 935 الف و799 شخص.

    تم تسجيل 391 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 47 ألفا و486 شخص.

    وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكورونا في إيران الى أكثر من 13 الف
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