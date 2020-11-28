أذربيجان: تسجيل 4212 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1760 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 4212 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1760 شخص من هذا المرض وتوفي 32 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 114 ألف و25 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 71 الفا و691 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1323 مريض ويستمر علاج 41011 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و700 ألف و654 فحص طبي.