ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 10 أشهر من العام الجاري بلغت 95 مليون و513 دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 115 مليون و481 دولار.