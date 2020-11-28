  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]

    باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 10 أشهر من العام الجاري بلغت 95 مليون و513 دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 115 مليون و481 دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]
    ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٧.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]
    انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٨]
    دعوة البلدان الإسلامية للتعاون في المشاريع التي سيتم تنفيذها في الأراضي الأذربيجانية المحررة
    ٢٦.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١٨]
    أول بيت تجاري لتركيا يفتتح في أذربيجان
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة