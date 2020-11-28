ممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان يزورون أغدام

باكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

"بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف، نزور مع ممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المنظمات الدولية إلى تارتار وأغدم المحررتين من وطأة الاحتلال الارمني".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا البيان صدر عن مساعد الرئيس ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر.

قال مساعد الرئيس: "نرى نتائج القصف الارميني العنيف في تارتار. مدينة الأرواح المدمرة أغدام هي مثال على تدمير جماعي. أعضاء نادي "قاراباغ" لكرة القدم معنا أيضا".