اختتام تدريبات أولى تنفذها جامعة منكجوير مع جامعة سيجن الألمانية

منكجوير، 28 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت تدريبات أولى ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه جامعة منكجوير الحكومية مع جامعة سيجن الألمانية في موضوع "تنمية مهارات ريادة العمل".

قالت جامعة منكجوير في بيان إن التدريبات الاولى المنظمة عبر الاتصال المرئي بواسطة برنامج زوم خلال الفترة ما بين 23-27 نوفمبر الحالي ومن قبل أسرة المدرسين لجامعة سيجن الألمانية واعضاء فريق برايم أكاديمي ورجال الأعمال ذوي الخبرة الناجحة في ريادة العمل حضرها طلبة ومدرسون من كليات الاقتصاد والادارة والهندسة والتعليم. وشملت التدريبات الاولى على مواضيع تخطيط الاعمال والخطط وبدء المشاريع وإنشائها والخروج الى موارد مالية وغيرها. كما نظمت ألعاب أعمال عملية من اجل تطوير مهارات عملية للمشاركين بجانب الاستماع الى عروض اعمال من إعدادهم.