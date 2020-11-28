قناة "فرانس 24" تعد تقريراً من فضولي- فيديو

باريس، 28 نوفمبر، أذرتاج

أعدت قناة "فرانس 24" تقريراً مصورا عن مقاطعة فضولي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرمني.

تفيد أذرتاج أن مراسل القناة الموفد إلى فضولي يقول إن هناك مشهداً فارغاً حزيناً مملوءاً بخرائب الحرب. ويقول إن هناك ألغاما وثكنات مهجورة ودبابات أرمينية على طول الطريق. يمكن رؤية آثار الحرب والمعدات العسكرية من جميع الجهات. بعضها جديد وبعضها من مخلفات معارك سابقة.

يشار إلى أنه قبل احتلال مقاطعة فضولي من قبل القوات المسلحة الأرمينية كان يقيم فيها حوالي 200 ألف أذربيجاني.

كما يغطي التقرير آراء سكان المقاطعة الذين زاروا أراضيهم الأصلية بعد إطلاق تحرير فضولي.

قال أحد سكان مقاطعة فضولي حافظ طاهروف إنه جاء إلى المنطقة وشاهد الدمار في كل مكان وأن الأرمن قد زرعوا ألغاماً في جميع الأطراف.

وقال ساكن المقاطعة الاخر راميله محمدوفا: "كان هذا منزل والدي. لا يوجد شيء الآن. لن ننسى أبداً فظاعة المخربين الأرمن ضدنا. ليست هناك حاجة لقول أي شيء لجيل الشباب. يرون كل شيء بأنفسهم. يجب ألا ننساهم ".

نتيجة لحرب 1988-1994، أصبح مركز مقاطعة فضولي مدينة الأرواح. لذلك، يحتاج فضولي الآن إلى وقت للتعافي.

كما أكد التقرير أن انتصار أذربيجان في الحرب سمح بتحرير هذه الأراضي، لكن عندما يأتي الناس إلى هنا فإنهم يرون تدمير أراضيهم الأصلية المدمرة.