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    وضع خطط تدابير ترمي الى زيادة فرص وامكانات العمالة لعائلات الشهداء ومعوقي الحرب

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إنها وضعت خطة تدابير اجتماعية واسعة النطاق تشمل على عائلات شهداء الوطن الغالي والواجب ومعوقي الحرب وغيرهم من مشاركي الحرب الوطنية التي انتهت بالانتصار الباهر العظيم بما يوافق مع زيادة فرص وامكانات عمالتهم وتوظيفهم.

    واشارت الوزارة في بيان نشرته اليوم الى أن الخطة تشمل كذلك سكان الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وأهالي المناطق القريبة من مناطق القتال وكذلك المتضررين ن الارهاب الأرميني.

    واوضحت الووزارة في البيان أن خطة التدابير تستهدف خاصة ما يلي:

    - جلب عائلات الشهداء ومعاقي الحرب ومشاركين فيها في برامج التشغيل الذاتي خلال مدة قصيرة وخارج الدور،

    - إنشاء أعمال صغيرة بضمان تزويدهم بالمواد والمستلزمات والاجهزة الضرورية في مجالات الانتاج والخدمة والزراعة،

    - زيادة حصص الاشخاص المجلوبين الى برامج التشغيل الذاتي في المناطق القريبة من مناطق القتال مع توسيع نطاق تزويدهم بالمواد والمستلزمات والاجهزة الضرورية في مجالات التشغيل وفقا للبرامج ،

    - تقديم دعم شامل ضمن برامج التشغيل الذاتي للمواطنين المتضررين بالارهاب الأرميني خاصة من الذين ألحقت أضرار بمؤسساتهم الصغيرة والأعمال العائلية،

    - جلب عائلات الشهداء ومعوقي الحرب والمشاركين فيها الى برامج التمويل المشترك للرواتب والاجور لدى فرص العمل العامة وزيادة الحصص في هذه البرامج لدى المناطق المجاورة لمنطقة القتال،

    - علاوة على الحصص المقصودة للمنتمين الى الفئات الحساسة يخطط إعداد مشروع تمويل مائة بالمائة لرواتب فرص عمل يوفرها رجال الاعمال واصحاب المشاريع لافراد عائلات الشهداء ومعاقي الحرب وغيرها.

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